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Общество ,  
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При стрельбе в Алабаме погибли четыре человека

Фото: Jimmy Rooney / Shutterstock
Фото: Jimmy Rooney / Shutterstock

Четыре человека погибли, десятки пострадали в результате стрельбы, произошедшей поздно вечером в субботу в городе Бирмингем (штат Алабама), сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

В ведомстве рассказали, что несколько человек выстрелили по группе людей в районе Файв-Пойнтс-Саут. На месте происшествия офицеры обнаружили трех погибших — мужчин и женщину, четвертая жертва скончалась в больнице.

В местной больнице рассказали CNN, что к ним прибыли десятки раненых, как минимум четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

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Фото:Mert Macit / Xinhua / Global Look Press

По подсчетам Архива массовых стрельб, с начала 2024 года в США произошло около 400 перестрелок. Так, 21 июня в Арканзасе четыре человека погибли при стрельбе в продуктовом магазине. Еще 14 человек, включая сотрудников полиции и подозреваемого, получили ранения во время стрельбы.

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