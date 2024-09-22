При стрельбе в Алабаме погибли четыре человека
Четыре человека погибли, десятки пострадали в результате стрельбы, произошедшей поздно вечером в субботу в городе Бирмингем (штат Алабама), сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
В ведомстве рассказали, что несколько человек выстрелили по группе людей в районе Файв-Пойнтс-Саут. На месте происшествия офицеры обнаружили трех погибших — мужчин и женщину, четвертая жертва скончалась в больнице.
В местной больнице рассказали CNN, что к ним прибыли десятки раненых, как минимум четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
По подсчетам Архива массовых стрельб, с начала 2024 года в США произошло около 400 перестрелок. Так, 21 июня в Арканзасе четыре человека погибли при стрельбе в продуктовом магазине. Еще 14 человек, включая сотрудников полиции и подозреваемого, получили ранения во время стрельбы.
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