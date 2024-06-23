В Арканзасе четыре человека погибли при стрельбе в продуктовом магазине

В американском штате Арканзас скончался пострадавший в результате стрельбы 21 июня мужчина, сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на данные полиции.

Число жертв нападения на продуктовый магазин в городе Фордайс увеличилось до четырех. Тела погибших опознаны.

14 человек, включая сотрудников полиции и подозреваемого, получили ранения во время стрельбы. Четверых госпитализировали, одна из пострадавших находится в критическом состоянии.

Подозреваемый в нападении — 44-летний Трэвис Поузи из города Нью-Эдинбург. Получившего ранения злоумышленника отвезли в больницу, после заключили под стражу. Нападавшему вскоре предъявят обвинение по четырем пунктам, его грозит смертная казнь.

15 июня в аквапарке недалеко от города Детройта штата Мичиган произошла стрельба. В результате девять человек получили ранения, в том числе семья из трех человек — женщина и два мальчика в возрасте четырех и восьми лет.

В полиции рассказали, что стрелок вышел из автомобиля, на котором приехал к парку, подошел к одной из зон отдыха и совершил около 28 выстрелов из пистолета Glock. 42-летнего подозреваемого позднее обнаружили мертвым в доме в поселке в Мичигане.