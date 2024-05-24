Три человека погибли при стрельбе в Стамбуле между семьями из-за драки детей

Три человека погибли при стрельбе в кафе в Стамбуле из-за драки детей

В результате стрельбы в кафе в районе Стамбула Ускюдар погибли три человека и ранены пятеро. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansi.

По информации агентства, конфликт возник между членами двух семей из-за драки их детей. Спор перерос в стрельбу, двое пострадавших в конфликте получили тяжелые ранения. На месте работают сотрудники полиции и оперативных служб.

Расследованием инцидента занимается прокуратура, дорогу рядом с кафе перекрыли.

В феврале 2024 года в районе Чаглаян в Стамбуле мужчина и женщина напали на КПП у здания суда. Подозреваемые стреляли по полицейскому блокпосту из пистолетов. Силовики открыли ответный огонь и нейтрализовали нападавших. В результате стрельбы пострадали шесть человек, в том числе трое полицейских. По данным МВД, нападавшие были членами признанной в стране террористической леворадикальной Революционной народно-освободительной партии-фронта.