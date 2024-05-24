 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Три человека погибли при стрельбе в кафе в Стамбуле из-за драки детей

Три человека погибли при стрельбе в Стамбуле между семьями из-за драки детей

В результате стрельбы в кафе в районе Стамбула Ускюдар погибли три человека и ранены пятеро. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansi.

По информации агентства, конфликт возник между членами двух семей из-за драки их детей. Спор перерос в стрельбу, двое пострадавших в конфликте получили тяжелые ранения. На месте работают сотрудники полиции и оперативных служб.

Расследованием инцидента занимается прокуратура, дорогу рядом с кафе перекрыли.

В Стамбуле шесть человек пострадали при стрельбе у здания суда
Общество

В феврале 2024 года в районе Чаглаян в Стамбуле мужчина и женщина напали на КПП у здания суда. Подозреваемые стреляли по полицейскому блокпосту из пистолетов. Силовики открыли ответный огонь и нейтрализовали нападавших. В результате стрельбы пострадали шесть человек, в том числе трое полицейских. По данным МВД, нападавшие были членами признанной в стране террористической леворадикальной Революционной народно-освободительной партии-фронта.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
стрельба Стамбул
Материалы по теме
В Турции у дома победителя выборов мэра города открыли стрельбу
Общество
В Стамбуле шесть человек пострадали при стрельбе у здания суда
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02) Инвестиции, 23 мая, 16:31 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06) Инвестиции, 23 мая, 16:31
Байден заявил об отсутствии причин у США оккупировать Афганистан из-за ИГ Политика, 03:21
Блинкен объявил о новой политике визовых ограничений в отношении Грузии Политика, 02:43
Три человека погибли при стрельбе в кафе в Стамбуле из-за драки детей Общество, 02:24
Суд в Париже обязал соцсеть X раскрыть данные о заработке на контенте СМИ Технологии и медиа, 02:09
Орбан счел переговоры России и США условием для мира на Украине Политика, 01:48
Богомаз сообщил об уничтожении дрона в Брянской области Политика, 01:37
Первая группа пилотов ВСУ завершила обучение управлению F-16 в США Политика, 01:25
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
Президент Чехии получил травму во время езды на мотоцикле Политика, 01:16
В США одобрили запуск биржевых фондов для криптовалюты Ethereum Крипто, 00:44
Путин обсудил с министрами сотрудничество с Белоруссией перед визитом Политика, 00:36
Лукашенко рассказал о традиции ночных переговоров с Путиным Политика, 00:17
Гросси заявил о беспокойстве из-за зависимости ЗАЭС от одной-двух ЛЭП Политика, 00:01
VK отчиталась о снижении аудитории «Одноклассников», «VK Музыки», «Дзена» Технологии и медиа, 00:00
Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею Спорт, 23 мая, 23:56