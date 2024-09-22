Дипломат призвал осудить Эстонию за раскопки могил красноармейцев
Международные структуры не отвечают на призывы России дать правовую оценку раскопкам могил воинов Красной армии и их эксгумации в Эстонии, заявил «РИА Новости» временный поверенный в делах России в стране Ленар Салимуллин.
«Профильные международные структуры остаются глухи к многочисленным призывам России дать надлежащую правовую оценку безнравственным действиям руководства Эстонии», — сказал он. Посольство России в Эстонии продолжает заботиться о сохранении в республике «объектов советского военно-мемориального наследия», добавил дипломат.
Ранее он назвал раскопки могил красноармейцев актом вандализма.
В июле посольство России в Эстонии выразило протест из-за демонтажа надгробий красноармейцев на острове Сааремаа и направило в МИД страны ноту с призывом остановить работы.
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