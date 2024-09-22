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Политика ,  
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В России назвали вандализмом раскопки могил советских воинов в Эстонии

Раскопки могил воинов Красной армии и их эксгумация в Эстонии — это акт вандализма, направленный на пересмотр итогов Второй мировой войны, заявил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин, передает «РИА Новости».

По его словам, администрация премьер-министра Эстонии Кристена Михала стремится избавиться от монументов красноармейцам, которые «ценой собственных жизней подарили свободу нынешнему поколению эстоноземельцев».

«Тенденцией последнего времени стала эксгумация останков нашедших здесь упокоение борцов с «коричневой чумой». Новости о подобных бесчинствах появляются с прискорбной регулярностью», — сказал Салимуллин.

Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Таллина
Политика

К 80-летию операции по освобождению Таллина от немецко-фашистских захватчиков Минобороны России рассекретило архивные документы — директивы Ставки Верховного главнокомандования, разведсводки, директивы, наградные документы участников операции по освобождению города, а также свидетельства действий фашистов, ранее не представленные широкой общественности.

В июле 2024 года посольство России в Эстонии выразило протест в связи с начавшимся демонтажом надгробий красноармейцев на острове Сааремаа и направило в МИД Эстонии ноту с призывом остановить работы. Тогда в посольстве также отметили, что власти Эстонии проявляют «демонстративную заботу о памятниках сражавшимся на стороне Гитлера».

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Эстония вандализм советский союз раскопки эксгумация останков
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