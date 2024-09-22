Мать террориста Мирзоева рассказала, что не говорила с сыном полгода

Родители обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далера Мирзоева полгода не могут с ним встретиться, сообщила «РИА Новости» его мать Гулракат Мирзоева.

«Нас некому отвезти», — сказала она. По ее словам, родители не говорили с сыном после теракта и не знают, что с ним сейчас. Его отец, Барот Мирзоев, добавил, что спрашивал в местной полиции, где можно узнать что-то о сыне, однако ему не ответили.

Ранее родители Мирзоева рассказали, что их сын планировал вернуться в Таджикистан 24–25 марта. Он регулярно звонил из России, подолгу разговаривал с родственниками и присылал деньги, добавили они.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали.

ФСБ считает исполнителями нападения четырех граждан Таджикистана. Помимо Мирзоева, это Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни. В деле десятки фигурантов, включая ЧОП и подрядные организации «Крокуса».