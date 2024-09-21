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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Фигурантами дела о теракте в «Крокусе» оказались ЧОП и подрядчики

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Теракт в «Крокус Сити Холле»

В уголовном деле, которое было возбуждено после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, фигурируют ЧОП и подрядные организации, обслуживающие концертный зал, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц, руководством и сотрудниками компании Crocus Group, ЧОП «Крокус профи», иными подрядными организациями, обслуживающими концертный зал «Крокус Сити Холл», а также собственниками здания», — говорится в документе.

22 марта вооруженные мужчины ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». Потом они подожгли зал и скрылись, подозреваемых позднее задержали в Брянской области. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали.

Ответственность за нападение на «Крокус» взял на себя филиал «Исламского государства» «Вилаят Хорасан» (обе группировки признаны террористическими и запрещены в России). Теракту содействовали власти Украины, утверждал глава ФСБ Александр Бортников. В Киеве это опровергали.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт ЧОП
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