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Общество ,  
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В Иране при взрыве в шахте погибли 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и 17 пострадали в результате взрыва газа в шахте в провинции Южный Хорасан на востоке Ирана, сообщает Mehr.

Инцидент произошел вечером накануне в двух блоках шахты Табас. По информации агентства, во время взрыва там работали 69 горняков.

Местные власти предупредили, что число пострадавших может увеличиться, поскольку люди могут оставаться под завалами. На месте происшествия работают 40 спасателей и 13 машин скорой помощи.

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В конце июня на руднике «Уралкалия» в Соликамске произошла вспышка метана. В результате пострадали два шахтера, их госпитализировали с ожогами. Следственный комитет начал проверку на предмет нарушения правил безопасности, повлекшего тяжкий вред здоровью.

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