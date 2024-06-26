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На руднике «Уралкалия» в Соликамске произошла вспышка метана

«Уралкалий»: два шахтера пострадали из-за вспышки метана на руднике в Соликамске

На руднике «Уралкалия» в Соликамске произошла вспышка метана, пострадали два человека, сообщили ТАСС в компании.

Источник «112» уточняет, что инцидент произошел на глубине 400 метров. Пострадали двое рабочих рудника — у них сильнейшие ожоги, им оказывается медпомощь. Из шахты были эвакуированы около 200 человек.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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