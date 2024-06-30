Два горняка погибли из-за обвала грунта в шахте в Львовской области

Два горняка погибли из-за обвала шахты в львовском селе

В селе Межиречье в Львовской области Украины на шахте «Возрождение» обвалился грунт. В результате погибли два горняка, сообщил глава администрации региона Максим Козицкий в телеграм-канале.

«На шахте «Возрождение» в селе Межиречье Червоноградского района сегодня произошла чрезвычайная ситуация: на глубине более 500 метров обрушилась почва. Под завалами могут находиться двое шахтеров», — написал Козицкий.

Позднее он сообщил, что оба шахтера погибли. В поисково-спасательной операции участвовали более 40 человек.

Обвал произошел 29 июня в 13:20 по местному времени (совпадает с мск), уточнил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Шахта принадлежит компании «Львовуголь». На ней ведется добыча каменного угля.

В конце июня на руднике «Уралкалия» в Соликамске произошла вспышка метана. В результате пострадали два шахтера, их госпитализировали с ожогами. Следственный комитет начал проверку на предмет нарушения правил безопасности, повлекшего тяжкий вред здоровью.