В Свердловской области два подростка погибли при пожаре в частном доме

Двое подростков погибли при пожаре в частном доме в деревне Бакситы Свердловской области, сообщает пресс-служба МЧС.

Как уточнили в ведомстве, погибшие — юноши в возрасте 15 и 16 лет. «Взрослых, как и пожарного извещателя, в жилье не было», — говорится в публикации. Огонь охватил 150 кв. м, его потушили 12 специалистов и четыре единицы техники. Причины пожара установят эксперты.

Ранее, 20 сентября, на Варшавском шоссе в Москве загорелась поликлиника. Здание находилось на реконструкции, добавили в МЧС. Огонь охватил 400 кв. м, никто не пострадал.