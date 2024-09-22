В Свердловской области два подростка погибли при пожаре в частном доме
Двое подростков погибли при пожаре в частном доме в деревне Бакситы Свердловской области, сообщает пресс-служба МЧС.
Как уточнили в ведомстве, погибшие — юноши в возрасте 15 и 16 лет. «Взрослых, как и пожарного извещателя, в жилье не было», — говорится в публикации. Огонь охватил 150 кв. м, его потушили 12 специалистов и четыре единицы техники. Причины пожара установят эксперты.
Ранее, 20 сентября, на Варшавском шоссе в Москве загорелась поликлиника. Здание находилось на реконструкции, добавили в МЧС. Огонь охватил 400 кв. м, никто не пострадал.
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