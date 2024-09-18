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Общество ,  
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В Ярославле загорелось здание с покрышками и горючим

В Ярославле загорелось одноэтажное здание с покрышками и горючими веществами внутри, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале.

Пожар произошел по адресу: улица Механизаторов, дом 16А. Постройка «размерами 30х15 [метров]» загорелась по всей площади, уточнили в МЧС. По сведениям «112», площадь пожара составила 500 кв. м.

Примерно к 23:00 по московскому времени пожарные ликвидировали открытое горение, отчиталось ведомство.

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В опубликованном МЧС ролике видно, как горит крыша здания. В «склейке» из видео следующим кадром показано, что огонь охватил всю постройку

По информации сервиса «2ГИС», в горящем здании находится СТО.

Как пишет местное издание 76.RU, очевидцы рассказали о троих пострадавших и предположили, что это могут быть сотрудники МЧС. Телеграм-канал «112» пишет о шести пострадавших сотрудниках ведомства. В МЧС данных о пострадавших среди пожарных не сообщали.

Жители города жалуются на сильный запах гари на улицах Урицкого, Елены Колесовой и в районе Тутаевского шоссе, также пишет 76.RU.

Ночью 12 сентября в селе Здвинск Новосибирской области загорелся склад. В МЧС сообщали о возгорании кровли здания на площади 2,5 тыс. кв. м.

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Ярославль МЧС Пожар пожарные здание покрышки горючее
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