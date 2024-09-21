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Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Таллина

Минобороны России рассекретило архивные документы об освобождении Таллина

Минобороны России рассекретило архивные документы об операции по освобождению Таллина от немецко-фашистских захватчиков, материалы опубликованы к 80-летию операции.

Среди документов — директивы Ставки Верховного Главнокомандования, справки о действиях противника, разведсводки, директивы, наградные документы участников операции по освобождению города, а также, свидетельства действий фашистов, ранее не представленные широкой общественности.

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Минобороны по случаю 80-летия операции запустило на своем сайте мультимедийный раздел «Освобожденный Таллин утопал в цветах».

Таллин был освобожден 22 сентября 1944 года в ходе наступательной операции войск Ленинградского фронта под командованием маршала Леонида Говорова.

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Эстония Таллин Великая Отечественная война архивы секретные документы
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