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Военная операция на Украине ,  
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Экс-канцлер Германии призвал верящих в победу над Россией учить историю

Экс-канцлер Германии Шрёдер призвал верящих в победу над Россией учить историю
Сюжет
Военная операция на Украине

Тем, кто считает возможной военную победу над Россией, нужно лучше изучить историю, такое мнение высказал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, сообщает газета Welt.

«Я советую всем, кто в это (военную победу над Россией. — РБК) верит, заглянуть в учебники по истории, от Наполеона до Гитлера, все потерпели неудачу из-за этого», — заявил Шрёдер на мероприятии, организованном швейцарским изданием Weltwoche.

По словам бывшего канцлера, большинство россиян, несмотря на «первоначальные сомнения», поддерживают президента Владимира Путина. «Они убеждены в том, что Запад использует Украину лишь как острие копья, чтобы поставить Россию на колени», — сказал Шрёдер.

Бывший канцлер подчеркнул, говоря о поддержке Киева со стороны Запада, что он не против этого, однако добавил, что в связи с российско-украинским конфликтом Германия оказалась в числе «крупнейших проигравших в этой войне».

По мнению политика, Евросоюз должен сочетать финансовую помощь и поставки оружия Украине с требованиями к Киеву, представить реалистичные сценарии достижения мира. «Эту войну придется завершить посредством переговоров. В любом случае военными средствами ее не решить. Нужны будут компромиссы», — сказал Шрёдер.

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Ранее в июле 2024 года схожее мнение о военной победе над Россией высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Москву практически невозможно победить на поле боя, и добавил, что на фронте за два-три месяца до президентских выборов в США все станет гораздо хуже из-за нехватки оружия и солдат.

Президент Владимир Путин в прошлом году отметил, что у России есть все основания называть нынешний режим на Украине неонацистским, победа над ним, по его мнению, неизбежна.

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