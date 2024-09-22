Спасатели спустили подростков, застрявших на горе Космос в Крыму
Сотрудники МЧС спустили четырех 16-летних подростков с горы Космос в Крыму, сообщила пресс-служба ведомства.
Молодые люди гуляли в Судаке, заблудились на горе и не смогли спуститься сами, оказавшись в скалистой местности. Спасатели спустили их с помощью горноспасательного снаряжения. Медпомощь не потребовалась, добавили в МЧС.
22 августа спасатели МЧС нашли 20-летнего парня и 19-летнюю девушку, которые пропали на горе Синюха в Алтайском крае 17 августа.
Их поисками занялись сотрудники и кинологи МЧС, местные спасатели и волонтеры из «Лиза Алерт». Ежесуточно в поисках участвовали до 15 полицейских, пять сотрудников МЧС.
Молодые люди пять ночей провели в лесу. Когда спасатели их нашли, парня и девушку транспортировали на вертолете для оказания медицинской помощи.
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»
Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте
Обзор на новый Cybertruck Beast
Что такое декантация и аэрация вина
Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов