Спасатели спустили подростков, застрявших на горе Космос в Крыму

Сотрудники МЧС спустили четырех 16-летних подростков с горы Космос в Крыму, сообщила пресс-служба ведомства.

Молодые люди гуляли в Судаке, заблудились на горе и не смогли спуститься сами, оказавшись в скалистой местности. Спасатели спустили их с помощью горноспасательного снаряжения. Медпомощь не потребовалась, добавили в МЧС.

22 августа спасатели МЧС нашли 20-летнего парня и 19-летнюю девушку, которые пропали на горе Синюха в Алтайском крае 17 августа.

Их поисками занялись сотрудники и кинологи МЧС, местные спасатели и волонтеры из «Лиза Алерт». Ежесуточно в поисках участвовали до 15 полицейских, пять сотрудников МЧС.

Молодые люди пять ночей провели в лесу. Когда спасатели их нашли, парня и девушку транспортировали на вертолете для оказания медицинской помощи.