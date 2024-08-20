Жители Алтайского края пропали на горе Синюха
Парень и девушка пропали на горе Синюха в Алтайском крае, сообщает пресс-служба региональной полиции в телеграм-канале.
Молодые люди живут в Рубцовском районе, к подножию горы они приехали вместе с родственниками. 17 августа пара решила прогуляться по территории и пропала без вести.
«Ежесуточно в поисках участвуют до 15 полицейских, пять сотрудников МЧС. Со вчерашнего дня подключились волонтеры регионального подразделения «Лиза Алерт», — говорится в сообщении полиции.
На место поиска направили сотрудников с робототехническими комплексами и беспилотниками, решается вопрос о привлечении к операции легких самолетов.
Сотрудники регионального СК выехали на место поиска, следов борьбы в этом районе не обнаружено. Следователи начали проверку по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство, ст. 126 — похищение и ст. 127 — незаконное лишение свободы. Позднее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту пропажи молодых людей.
В конце июля в Алагирском районе Северной Осетии заблудилась тургруппа из 12 человек, среди которых — десять детей в возрасте от 12 до 17 лет. Туристы зарегистрировали свой маршрут в МЧС и отправились в поход 20 июля. Тогда на их поиски отправились восемь спасателей. Сотрудники МЧС нашли туристов, руководитель группы принял решение отправиться дальше по запланированному маршруту.
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