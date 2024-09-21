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Военная операция на Украине ,  
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В шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет из-за БПЛА

Гладков: в шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет из-за БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, которое подверглось атаке беспилотника, а также еще пять населенных пунктов остались без света, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Повреждена линия электропередачи — на данный момент без света остаются села Тишанка и Новое, хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка», — рассказал губернатор.

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По предварительным данным, при атаке БПЛА никто не пострадал, уточнил он.

К восстановлению электроснабжения в этих населенных пунктах аварийные бригады приступят после согласования обстановки с Минобороны, отметил Гладков.

Примерно за полчаса до сообщения об атаке на Тишанку на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность, которая продлилась шесть минут.

Утром 21 сентября Гладков сообщил о 20 тыс. жителей города Шебекино, которые остались без электричества. По его словам, отключение света произошло из-за аварии.

После начала специальной военной операции ряд российских регионов, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

Село Тишанка не первый раз подвергается атаке ВСУ. Так, 6 сентября оно попало под обстрел. В тот раз при ударе также была повреждена линия электроснабжения. В результате обесточены оказались те же населенные пункты.

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Белгородская область электричество БПЛА свет
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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