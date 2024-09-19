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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о сбитых беспилотниках над Белгородской областью

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Белгородскую область, сообщило Минобороны России.

По данным министерства, атака пресечена около 11:30 мск.

Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, сообщили там.

Утром сообщалось о еще одном сбитом беспилотнике самолетного типа.

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Минобороны Белгородская область беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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