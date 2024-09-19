Минобороны отчиталось о сбитых беспилотниках над Белгородской областью

Фото: Минобороны России

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Белгородскую область, сообщило Минобороны России.

По данным министерства, атака пресечена около 11:30 мск.

Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, сообщили там.

Утром сообщалось о еще одном сбитом беспилотнике самолетного типа.

По сведениям губернатора региона Вячеслава Гладкова, дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в первой половине дня атаковали город Шебекино и село Муром. Повреждены два легковых автомобиля, люди не пострадали.