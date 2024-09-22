В Париже прошли протесты против нового правительства и Макрона
В Париже прошли протесты против нового правительства премьер-министра Мишеля Барнье и политики президента Франции Эмманюэля Макрона. На них вышло более 25 тыс. человек, сообщает Liberation со ссылкой на МВД.
По данным издания, демонстрация была организована по инициативе молодежных организаций и левых партий в субботу, 21 сентября. Власти ожидали, что на улицы столицы выйдут от 20 до 40 тыс. человек. По данным МВД, на протесты вышли 26 тыс. демонстрантов, по подсчетам самих демонстрантов — более 160 тыс. человек.
По словам представителей оппозиционного протестного движения «Желтые жилеты», демонстрация на площади Бастилии была направлена в том числе на импичмент президента. Протестующие также выступили за прекращение вооруженных конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.
Ранее 17 сентября парламент Франции одобрил рассмотрение инициативы левых по импичменту Макрона.
По сообщению корреспондента ТАСС, на манифестации участники скандировали лозунги: «Макрона в отставку!», «Долой правительство Барнье!», «У нас украли выборы!». Собравшиеся также выражали недовольство тем, что будущее правительство будет состоять из правых политиков и членов коалиции «Вместе за республику».
Макрон распустил Национальное собрание (нижняя палата парламента) и объявил досрочные выборы 9 июня после победы ультраправой партии «Национальное объединение» (RN) на июньских выборах в Европарламент. После выборов страна оказалась в политическом кризисе.
В начале сентября Макрон назначил 73-летнего Мишеля Барнье на должность премьер-министра. Ранее он занимал пост главы МИД страны. Согласно заявлению Матиньонского дворца (резиденции премьер-министра Франции), в представленном Барнье составе кабинета соблюдается политический баланс. Однако, как обращает внимает Le Monde, новое правительство страны серьезно качнулось вправо, в то время как одержавшие победу на выборах левые в нем практически не представлены.
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