Эксперт объяснил, зачем нужно утилизировать затопленную подлодку К-27

В настоящий момент затопленная 32 года назад в Карском море атомная подлодка К-27 не представляет угрозы для экологии Арктики, но утилизировать ее все равно необходимо, сообщил РБК военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее в МЧС сообщили, что в сентября 2024 года водолазы спустятся на дно Карского моря, чтобы обследовать К-27. По данным ведомства, это самый радиационно опасный объект среди всех затопленных в российской Арктике. Разговоры о необходимости подъема и утилизации подлодки ведутся более 20 лет.

«Эта лодка 645-го проекта отличалась от первенцев наших атомных подводных лодок многоцелевых 627-го проекта наличием жидкокристаллического контура реактора. Это была единственная из этой серии лодка. В чем ее преимущество? Конечно, охлаждение реактора, в этом контре металл должен быть постоянно в разогретом состоянии, в рабочем состоянии. Это позволяло лодке моментально получив приказ уходить в море. Она установила два рекорда похода без всплытия, входила из Арктики в Южную Атлантику, оставила за кормой тысячи и тысячи миль, по 45, по 60 суток. Это был прорыв», — рассказал он о подлодке.

Однако после аварии, повлекшей человеческие жертвы, было принято решение затопить подлодку, которая к тому моменту уже сыграла роль в развитии подводного флота. «Весь вопрос упирался и в то, что это лодка-автомат, по сути, в то, что технологии применения жидкокристаллического контура не были толком отработаны и были несовершенны», — указывает подводник.

Сейчас вопрос утилизации затопленной 40 лет назад подлодки остается актуальным, уверен он. «Арктика вообще организм, <...> скажем так, хрупкий. Поэтому лучше, конечно, сделать это дело (утилизацию. — РБК)», — сказал он.

По его словам, для предотвращения излучения радиации от лодки, перед ее затоплением использовали несколько тонн битума, чтобы закрыть радиоактивные части судна. Все то время, которое оно находилось под водой, ситуация была «под контролем», отметил он.

«Ощутимой какой-то радиации в воде и в воздухе не было», — подчеркнул Дандыкин.

Однако за прошедшие годы останки подлодки подверглись коррозии. Кроме того, на сегодняшний день появились технологии, которые позволяют поднять лодку со дна и утилизировать ее, поэтому это нужно сделать, считает эксперт.