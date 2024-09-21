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МЧС рассказало про обследование атомной подлодки, затопленной в 1982 году

МЧС: водолазы обследуют затопленную в Карском море атомную подлодку К-27

Водолазы МЧС спустятся на дно Карского моря, чтобы обследовать атомную подлодку К-27, затопленную 32 года назад, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«В сентябре [водолазы] обследуют атомную подводную лодку К-27, затопленную в Карском море. Уже 32 года судно лежит на 31-метровой глубине залива Степового», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подлодка — самый радиационно опасный объект среди прочих затопленных объектов в российской Арктике.

Глава МЧС Александр Куренков также рассказал, что специалисты ведомства за пять лет подняли со дна акваторий почти 126 тыс. взрывоопасных предметов.

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Пароход &laquo;Поморье&raquo;, архивное фото

В конце мая 1968 года на подлодке произошла радиационная авария, в результате которой погиб весь экипаж — девять человек. Лодка была выведена из эксплуатации 1 февраля 1979 года.

Через три года К-27 отбуксировали в специальный тренировочный район в западной части Карского моря, ее затопили 6 сентября 1982 года во фьорде в бухте Степовой у побережья Новой Земли на глубине 33 м.

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Карское море атомная подлодка МЧС
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