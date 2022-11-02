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Минвосток предложил отложить план подъема затонувших атомных подлодок

Минвостокразвития предложило отложить планы по подъему затонувших атомных подлодок
Минвостокразвития предлагает продлить срок подписания распоряжений о подъеме затонувших атомных подлодок со дна океана до четвертого квартала 2023 года
Поисковые работы на месте гибели подлодки К-159 (Архивное фото)
Поисковые работы на месте гибели подлодки К-159 (Архивное фото) (Фото: Сергей Сидоров / ТАСС)

Власти не успели в срок утвердить план по подъему и утилизации двух атомных подводных лодок К-27 и К-159 со дна Северного Ледовитого океана, следует из презентации Минвостокразвития к заседанию госкомиссии по вопросам развития Арктики, которое состоялось 28 октября. У РБК есть копия документа, ее подлинность подтвердили два участника совещания.

Распоряжения о подъеме подлодок должны были появиться во втором квартале 2021 года, указано в едином плане мероприятий по реализации основ госполитики России в Арктике до 2035 года. Но в настоящее время Минвостокразвития совместно с «Росатомом» еще ищет возможные источники финансирования проекта, поэтому ведомство предложило перенести срок подписания этих распоряжений на четвертый квартал 2023 года, указано в материалах ведомства.

Дальнейшая работа над проектом подъема субмарин продолжится в рамках плана развития Северного морского пути (СМП) до 2035 года, указано в презентации. «Росатом» в 2018 году стал оператором по развитию инфраструктуры СМП, а в июне 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о передаче ему полномочий по организации судоходства на этом маршруте.

Атомную подводную лодку К-27 намеренно затопили в 1981 году в Карском море из-за отсутствия на тот момент полигона для захоронения реакторного отсека. Подлодка К-159 затонула в Баренцевом море в 2003-м во время буксировки на судоремонтный завод в городе Полярный (Мурманская область) для утилизации.

Разговоры о необходимости подъема и утилизации обеих подлодок ведутся около 20 лет, о такой инициативе Минобороны сообщало в 2012 году. В сентябре 2021 года «Росатом» оценил стоимость подъема двух субмарин в 24,4 млрд руб. Но, по информации госкорпорации, в Минфине считают сумму необоснованной. В июле 2022 года на конференции «Подъем затопленных и опасных объектов в морях Северного Ледовитого океана» конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» (проектирует морскую технику, в том числе с атомной энергетической установкой) Олег Власов отмечал, что надо торопиться, потому что состояние подлодок ухудшается. По его словам, уже скоро подъем может стать настолько затруднительным, что наименьшим риском будет оставить К-27 и К-159 на дне.

Представители вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева (председателя госкомиссии по вопросам развития Арктики) и «Росатома» отказались от комментариев, в пресс-службах Минвостокразвития и Минфина не ответили на запросы РБК. РБК обратился за комментариями к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, в пресс-службы правительства и Минобороны.

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Артём Кореняко Артём Кореняко
атомная подлодка радиоактивные отходы Арктика затопление Экология Минвостокразвития океан Карское море
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