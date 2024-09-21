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Военная операция на Украине ,  
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Около 20 тыс. жителей Шебекино остались без света из-за аварии

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Военная операция на Украине

В городе Шебекино Белгородской области около 20 тыс. жителей остались без электричества из-за аварии, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На сегодняшний час у нас отключены около 20 тыс. жителей города Шебекино от электроэнергии в результате аварии. Как только оперативная обстановка позволит, восстановительная бригада начнет работы», — сказал он в видеообращении в своем телеграм-канале.

Подробности аварии Гладков не уточнил.

Он также добавил, что в рамках подготовки к зиме давал поручение муниципальному образованию закупить генераторы. На данный момент уже было закуплено 1980 генераторов энергии, до конца следующей недели — 2200.

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Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее, 6 сентября, Гладков сообщил, что село Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины.

Тогда при ударе в населенном пункте была повреждена линия электроснабжения, в результате оказались обесточены села Тишанка и Новое, а также хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка. По словам губернатора, в результате обстрела никто не пострадал.

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Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков электричество
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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