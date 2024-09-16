 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил об обстреле Белгорода

Сюжет
Военная операция на Украине
В результате обстрела в городе загорелись несколько машин, также есть «попадания в жилые помещения», сообщил губернатор. С 06:30 в Белгороде действовал сигнал ракетной опасности

Гладков сообщил об обстреле Белгорода
Video

В Белгороде «завыли сирены», начался обстрел города, заявил губернатор области Вячеслав Гладков на видео, опубликованном в телеграм-канале.

По его словам, загорелось несколько машин, есть «попадания в жилые помещения». Гладков сообщил, что выехал на место.

В 06:30 Гладков предупредил о ракетной опасности. В 06:45 он сообщил об отбое тревоги. В то же время сигнал действовал и в Курской области.

В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность
Политика

Белгородская область и другие приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам после начала военной операции на Украине. 

Накануне вечером в регионе также объявляли ракетную опасность.

В начале сентября в результате воздушной атаки на Белгород и район произошли прямые попадания в социальный и коммерческий объекты в городе. В двух частных домах были выбиты окна, также оказались посечены фасады и кровли. Повреждения получил один легковой автомобиль.

Два дня спустя, 4 сентября, над Белгородом и соседним районом сбили несколько воздушных целей. Тогда никто не пострадал, серьезных разрушений не было.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Белгород обстрел ракетная опасность Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Материалы по теме
В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность
Политика
В Белгородскую область привезли партию оборудования для борьбы с дронами
Политика
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Комитет Думы поддержал право судей освобождать участников спецоперацииПолитика, 07:39
В «Билайне» рассказали о схеме мошенничества с тарифамиОбщество, 07:34
Производство зернового виски в России выросло на 30%Вино, 07:30
Минэк спрогнозировал торможение роста в обрабатывающих отрасляхЭкономика, 07:00
Ставки на победу Трампа на выборах в США выросли на фоне покушенияПолитика, 06:59
Гладков сообщил об обстреле БелгородаПолитика, 06:50
В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасностьПолитика, 06:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Жители Москвы увидят затмение Луны 18 сентябряОбщество, 06:15
В России стало не хватать архитекторовОбщество, 06:00
Стали известны причины признания Слепакова иноагентомПолитика, 06:00
Маск удивился отсутствию покушений на демократовПолитика, 05:50
NYT рассказала о шутках Трампа из-за незаконченной игры в гольфПолитика, 05:31
В Париже умерла вдова чешского писателя Милана КундерыОбщество, 05:26
Россиянам для счастья стало нужно больше денегОбщество, 05:00