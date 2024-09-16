Гладков сообщил об обстреле Белгорода
В Белгороде «завыли сирены», начался обстрел города, заявил губернатор области Вячеслав Гладков на видео, опубликованном в телеграм-канале.
По его словам, загорелось несколько машин, есть «попадания в жилые помещения». Гладков сообщил, что выехал на место.
В 06:30 Гладков предупредил о ракетной опасности. В 06:45 он сообщил об отбое тревоги. В то же время сигнал действовал и в Курской области.
Белгородская область и другие приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам после начала военной операции на Украине.
Накануне вечером в регионе также объявляли ракетную опасность.
В начале сентября в результате воздушной атаки на Белгород и район произошли прямые попадания в социальный и коммерческий объекты в городе. В двух частных домах были выбиты окна, также оказались посечены фасады и кровли. Повреждения получил один легковой автомобиль.
Два дня спустя, 4 сентября, над Белгородом и соседним районом сбили несколько воздушных целей. Тогда никто не пострадал, серьезных разрушений не было.
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