В Тихорецке начали сбор проб воздуха после пожара от обломков БПЛА
В зоне жилой застройки в городе Тихорецк Краснодарского края, где после падения БПЛА начался пожар, специалисты проводят отбор проб воздуха, сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.
Тихорецк расположен примерно в 114 км к северо-востоку от Краснодара. В ночь на 21 сентября город подвергся атаке беспилотников. После подавления двух дронов в результате падения их обломков начался пожар. Огонь перекинулся на «взрывоопасные предметы», начались взрывы.
Из города эвакуировали 1,2 тыс. человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что в результате ночных атак никто не пострадал.
Всего за эту ночь на территорией России ПВО уничтожили 101 украинский дрон. Больше всего БПЛА, 53 штуки, было сбито в небе над Брянской областью.
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