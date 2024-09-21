В Петербурге обманувший пенсионерку курьер мошенников сдался полиции

Фото: МВД России

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В Санкт-Петербурге житель Пензенской области, который сотрудничал с мошенниками и забирал у обманутых пенсионеров деньги, сдался полицейским с повинной, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

24-летнего мужчину задержали 19 сентября, когда тот явился в отдел полиции. Он сознался, что трижды забирал по указанию мошенников деньги у пожилых людей.

Последний такой случай произошел 18 сентября. Тогда 85-летняя жительница дома № 9 на Дачном проспекте отдала мужчине 260 тыс. руб. Она приняла его за курьера силовых структур и передала деньги для «обеспечения безопасности» своих сбережений.

После этого молодой человек перевел на криптокошелек мошенников 256 тыс. руб. Оставшиеся 4 тыс. руб. он взял себе как процент за проделанную работу.

Как сообщил сам подозреваемый на допросе, со своими «кураторами» он общался в Telegram.

По данным местного издания «Фонтанка», уроженец Пензенской области жил в одном из хостелов Санкт-Петербурга. 85-летняя женщина, к которой он пришел, общалась с телефонными мошенниками на протяжении недели. Ей они представлялись в том числе сотрудниками военной прокуратуры.

Несмотря на добровольное признание их соучастника, вернуть деньги пенсионерке так и не удалось, уточняет издание.

Для обмана россиян мошенники часто используют слова и фразы «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет», а также просят сообщить им код из СМС, данные карты, паспорта и СНИЛС, рассказал в августе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. «Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем — сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник», — предупредил он.