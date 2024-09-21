В Петербурге обманувший пенсионерку курьер мошенников сдался полиции
В Санкт-Петербурге житель Пензенской области, который сотрудничал с мошенниками и забирал у обманутых пенсионеров деньги, сдался полицейским с повинной, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
24-летнего мужчину задержали 19 сентября, когда тот явился в отдел полиции. Он сознался, что трижды забирал по указанию мошенников деньги у пожилых людей.
Последний такой случай произошел 18 сентября. Тогда 85-летняя жительница дома № 9 на Дачном проспекте отдала мужчине 260 тыс. руб. Она приняла его за курьера силовых структур и передала деньги для «обеспечения безопасности» своих сбережений.
После этого молодой человек перевел на криптокошелек мошенников 256 тыс. руб. Оставшиеся 4 тыс. руб. он взял себе как процент за проделанную работу.
Как сообщил сам подозреваемый на допросе, со своими «кураторами» он общался в Telegram.
По данным местного издания «Фонтанка», уроженец Пензенской области жил в одном из хостелов Санкт-Петербурга. 85-летняя женщина, к которой он пришел, общалась с телефонными мошенниками на протяжении недели. Ей они представлялись в том числе сотрудниками военной прокуратуры.
Несмотря на добровольное признание их соучастника, вернуть деньги пенсионерке так и не удалось, уточняет издание.
Для обмана россиян мошенники часто используют слова и фразы «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет», а также просят сообщить им код из СМС, данные карты, паспорта и СНИЛС, рассказал в августе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. «Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем — сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник», — предупредил он.
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»
Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте
Обзор на новый Cybertruck Beast
Что такое декантация и аэрация вина
Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов