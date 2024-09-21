На севере Харькова прогремели взрывы

На севере Харькова прозвучали взрывы, сообщили «Страна» и «Суспiльне».

Кроме того, удар зафиксировали в Шевченковском районе. Мэр города Игорь Терехова в телеграм-канале написал о 15 пострадавших, восемь из которых госпитализировали.

Взрывы прогремели также в Черкасской области, сообщил телеканал ТСН. По данным «Суспiльне», взрыв прозвучал в Сумах.

Воздушную тревогу объявляла администрация Кировоградской области. В городе Кропивницкий, который находится в регионе, сообщали о взрывах. На данный момент предупреждение о воздушной тревоге действует в пяти регионах Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.