На севере Харькова прогремели взрывы
На севере Харькова прозвучали взрывы, сообщили «Страна» и «Суспiльне».
Кроме того, удар зафиксировали в Шевченковском районе. Мэр города Игорь Терехова в телеграм-канале написал о 15 пострадавших, восемь из которых госпитализировали.
Взрывы прогремели также в Черкасской области, сообщил телеканал ТСН. По данным «Суспiльне», взрыв прозвучал в Сумах.
Воздушную тревогу объявляла администрация Кировоградской области. В городе Кропивницкий, который находится в регионе, сообщали о взрывах. На данный момент предупреждение о воздушной тревоге действует в пяти регионах Украины.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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