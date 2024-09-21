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Война санкций ,  
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TikTok массово заблокировал аккаунты Sputnik

TikTok заблокировал около 40 аккаунтов Sputnik дальнего и ближнего зарубежья
Сюжет
Война санкций
Фото: phBodrova / Shutterstock
Фото: phBodrova / Shutterstock

TikTok без объяснения причин удалил аккаунт Sputnik International, передает Sputnik (входит в медиахолдинг «Россия сегодня»).

По данным RT, блокировке также подверглись 11 страниц Sputnik дальнего зарубежья и 26 — ближнего, в частности «Sputnik Абхазия», «Sputnik Армения» (на русском и армянском языках), «Sputnik Беларусь» и Sputnik Stories.

Также площадка удалила страницу RT International. Как отметил телеканал, причина не была озвучена.

Meta заблокировала аккаунты RT и «Россия сегодня»
Технологии и медиа
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

17 сентября компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала в принадлежащих ей Instagram и Facebook аккаунты RT, «России сегодня» и «связанных с ними организаций», объяснив это «иностранным вмешательством».

Этому предшествовало введение санкций США в отношении «России сегодня», главы медиагруппы Дмитрия Киселева, главного редактора RT Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров телеканала. Ограничения подразумевали завершение всех финансовых операций с ними до 13 ноября. В Вашингтоне сочли попавших под санкции россиян причастными к созданию и распространению в США контента «со скрытыми посланиями правительства России».

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Россия США RT Sputnik TikTok блокировка контента санкции
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