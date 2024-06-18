В Белом море нашли затонувший в 1941 году пароход «Поморье»
В Белом море в ходе экспедиции «Помни войну» нашли советский грузопассажирский пароход «Поморье», который затонул 22 августа 1941 года, сообщает пресс-служба Минобороны.
Совместная экспедиция Русского географического общества и фонда «Люди моря» завершится в конце июня. Полученные данные занесут на портал «Россия — от моря до моря», созданный для сохранения морского наследия.
«Участники <...> обнаружили грузопассажирский пароход «Поморье», погибший 22 августа 1941 года рядом с островом Большой Седловатый в Порьей губе Кандалакшского залива Белого моря», — говорится в публикации.
Пароход лежит на глубине 79,5 м, он разломился на две части. Состоянии обломков подтверждает версию гибели судна при подрыве на минном заграждении, отметили в пресс-службе.
Судно «Поморье» 22 августа 1941 года доставляло из Кандалакши в Умбу продукты на зиму для тыловиков. Предположительно, оно затонуло, подорвавшись на двух морских минах. На борту находились 70 человек, только двое из них спаслись.
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