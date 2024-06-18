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Общество ,  
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В Белом море нашли затонувший в 1941 году пароход «Поморье»

Пароход &laquo;Поморье&raquo;, архивное фото
Пароход «Поморье», архивное фото (Фото: архив Северного морского пароходства)

В Белом море в ходе экспедиции «Помни войну» нашли советский грузопассажирский пароход «Поморье», который затонул 22 августа 1941 года, сообщает пресс-служба Минобороны.

Совместная экспедиция Русского географического общества и фонда «Люди моря» завершится в конце июня. Полученные данные занесут на портал «Россия — от моря до моря», созданный для сохранения морского наследия.

«Участники <...> обнаружили грузопассажирский пароход «Поморье», погибший 22 августа 1941 года рядом с островом Большой Седловатый в Порьей губе Кандалакшского залива Белого моря», — говорится в публикации.

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Пароход лежит на глубине 79,5 м, он разломился на две части. Состоянии обломков подтверждает версию гибели судна при подрыве на минном заграждении, отметили в пресс-службе.

Судно «Поморье» 22 августа 1941 года доставляло из Кандалакши в Умбу продукты на зиму для тыловиков. Предположительно, оно затонуло, подорвавшись на двух морских минах. На борту находились 70 человек, только двое из них спаслись.

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Теги
Белое море экспедиции пароход

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