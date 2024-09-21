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Военная операция на Украине ,  
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Более 25 БПЛА сбили за ночь над Херсонской областью и Азовским морем

Сюжет
Военная операция на Украине

Ночью 21 сентября над Херсонской областью и Азовским морем сбили более 25 беспилотников, никто не пострадал, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.

«Силы ПВО ночью отразили массовый налет БПЛА на Юг России. Больше 25 воздушных целей были сбиты в небе над Херсонской областью и акваторией Азовского моря», — написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, осколки сбитых беспилотников упали за пределами населенных пунктов, пострадавших и повреждений нет.

Кроме этого, в городе Геническе ночью в 0:36 объявляли ракетную опасность.

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12 сентября вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центральный рынок в Новой Каховке. Тогда было зафиксировано не менее 11 прилетов. Один мирный житель погиб, восемь человек пострадали, сообщал Сальдо.

Губернатор также отметил, что тогда за сутки украинские войска выпустили по населенным пунктам левобережья региона 38 снарядов из ствольной артиллерии.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег, в том числе город Херсон, находится под контролем Киева.

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Херсонская область беспилотники Владимир Сальдо Азовское море
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