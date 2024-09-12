При обстреле центрального рынка в Новой Каховке погиб человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центральный рынок в Новой Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Зафиксировано не менее 11 прилетов. Один мирный житель погиб, восемь человек <...> получили ранения», — написал глава региона.
Пострадали шесть женщин и двое мужчин, уточнил Сальдо. Кроме того, в ходе атаки сгорел автомобиль.
Шесть пострадавших направили в Каховскую центральную районную больницу (ЦРБ), двоих граждан с тяжелыми ранениями доставили в больницу в Геническе.
По информации Сальдо, за сутки украинские войска выпустили по населенным пунктам левобережья региона 38 снарядов из ствольной артиллерии. Под обстрел попали города Алешки и Каховка, поселки Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны. В населенных пунктах повреждены частные дома и нежилые строения.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег, в том числе город Херсон, находится под контролем Киева.
В конце августа в городе Алешки пять FPV-дронов атаковали больницу, в результате пострадала медсестра. Под удар попала ЦРБ. Повреждения получили помещения учреждения, в том числе детское отделение и операционная.
Тогда Сальдо подчеркнул, что ЦРБ не используется как госпиталь и военных там нет. По его словам, украинская сторона это «отлично знает».
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