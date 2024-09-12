 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

При обстреле центрального рынка в Новой Каховке погиб человек

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центральный рынок в Новой Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Зафиксировано не менее 11 прилетов. Один мирный житель погиб, восемь человек <...> получили ранения», — написал глава региона.

Пострадали шесть женщин и двое мужчин, уточнил Сальдо. Кроме того, в ходе атаки сгорел автомобиль.

Шесть пострадавших направили в Каховскую центральную районную больницу (ЦРБ), двоих граждан с тяжелыми ранениями доставили в больницу в Геническе.

По информации Сальдо, за сутки украинские войска выпустили по населенным пунктам левобережья региона 38 снарядов из ствольной артиллерии. Под обстрел попали города Алешки и Каховка, поселки Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны. В населенных пунктах повреждены частные дома и нежилые строения.

В Алешках при атаке пяти дронов на больницу пострадала медсестра
Политика
Фото:Никита Попов / РБК

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег, в том числе город Херсон, находится под контролем Киева.

В конце августа в городе Алешки пять FPV-дронов атаковали больницу, в результате пострадала медсестра. Под удар попала ЦРБ. Повреждения получили помещения учреждения, в том числе детское отделение и операционная.

Тогда Сальдо подчеркнул, что ЦРБ не используется как госпиталь и военных там нет. По его словам, украинская сторона это «отлично знает».

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Мужа блогера Елены Блиновской задержали в зоне военной операции

Павел Дуров начал сотрудничать с французскими следственными органами

ЦБ определился со сроками массового внедрения цифрового рубля

По Земле ударит облако солнечной плазмы

«Ромир» рассчитал российский «индекс бургера»

Умер журналист Николай Сванидзе

Акционеры «Яндекса» одобрили выплату первых в истории компании дивидендов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Военная операция на Украине Новая Каховка ВСУ Владимир Сальдо
Материалы по теме
Херсонский губернатор сообщил о прекращении попыток ВСУ переплыть Днепр
Политика
Сальдо сообщил о сокращении населения Херсона в 7 раз
Политика
Херсонский губернатор сообщил о попытке десанта ВСУ с моря
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 100,74 (+0,24) Инвестиции, 11 сен, 17:51 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 91,27 (+0,15) Инвестиции, 11 сен, 17:51
Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперацииТехнологии и медиа, 16:28
Двух армян задержали во Внуково с 2,5 тыс. пачек нелегальных сигаретОбщество, 16:28
Индекс РТС впервые с 3 сентября опустился ниже 900 пунктовИнвестиции, 16:03
Как найти сильного руководителя продаж в b2b: три качества кандидатаPro, 15:50
В Швейцарии муж пытался избавиться от тела убитой жены с помощью блендераОбщество, 15:48
Бакальчуки не пришли в суд на бракоразводный процессОбщество, 15:44
Путин предложил отдельно встретиться с Моди на саммите БРИКСПолитика, 15:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской областиПолитика, 15:38
Европейский ЦБ во второй раз за три месяца понизил ставкуИнвестиции, 15:29
Где находятся освобожденные в Курской области населенные пункты. КартаПолитика, 15:26
Советник Моди прилетел к Путину с рассказом о встрече с ЗеленскимПолитика, 15:20
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:15
Замглавы крымской Росгвардии арестовали по делу о превышении полномочийПолитика, 15:14
Что способствует развитию молодежного предпринимательстваНациональные проекты, 15:12