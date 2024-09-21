 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кеннеди-младший обвинил Зеленского в разжигании конфликта НАТО и России

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский готов сделать все для разжигания конфликта между НАТО и Россией, заявил бывший участник предвыборной гонки в США Роберт Кеннеди-младший в блоге на YouTube.

По мнению Кеннеди-младшего, Зеленский знает, что не сможет победить в противостоянии с Москвой.

«Поэтому он идет на безрассудные жесты, рассчитанные на втягивание НАТО в войну. Поскольку для него это является единственной возможностью иметь шансы на победу», — сказал он.

Зеленский может рассчитывать на успех только в том случае, если начнется «полномасштабная третья мировая война» между Вашингтоном и Москвой, добавил политик. По его словам, США позволяют президенту Украины воплощать эту стратегию.

Зеленский заявил о планах поставить точку в конфликте, а не многоточие
Политика
Владимир Зеленский

20 сентября Зеленский после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Украина намерена уже в этом году организовать второй саммит мира. Форум сможет поставить точку в конфликте с Россией, а не троеточие, отметил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что Киев заинтересован в мире. Необходимо максимально усилить Украину для проведения саммита, добавил он.

Россия открыта для диалога с Украиной, однако, если говорить об участии Москвы в новом мирном саммите, необходимо понимать, о чем там будет идти речь, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Москва исключает переговоры на основе «формулы мира» Зеленского, предусматривающей возврат к границам 1991 года, а также до вытеснения украинских сил из Курской области.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

На сколько подорожали автомобили с 2021 года

На Украине военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на работе

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Песков поддержал запрет чайлдфри

Хачанов проиграл 124-й ракетке мира

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Военная операция на Украине Россия Владимир Зеленский Роберт Кеннеди-младший
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский заявил о планах поставить точку в конфликте, а не многоточие
Политика
В Турции раскрыли повестку переговоров по Украине
Политика
The Times узнала о плане Лондона и США тайно разрешить бить вглубь России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Верховный суд не стал рассматривать жалобу Земфиры о статусе иноагентаПолитика, 06:54
Politico узнала о переброске США сил на Аляску из-за России и КитаяПолитика, 06:50
Кеннеди-младший обвинил Зеленского в разжигании конфликта НАТО и РоссииПолитика, 06:29
В Южной Каролине казнили заключенного впервые за 13 летОбщество, 06:01
В краснодарском поселке начали эвакуацию из-за пожара после атаки дронаПолитика, 06:00
Politico узнало сценарии конфликта Израиля и «Хезболлы» по версии СШАПолитика, 05:57
Reuters узнал о раздаче пейджеров членам «Хезболлы» за часы до взрывовПолитика, 05:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На юго-западе Тверской области сбили беспилотникиПолитика, 05:31
Вильфанд назавал срок возвращения бабьего лета в Центральную РоссиюОбщество, 05:08
X выполнила главное требование властей Бразилии после блокировки в странеТехнологии и медиа, 05:07
На Камчатке с бывшего замглавы города взыскали более 65 млн руб.Общество, 04:35
Регулятор решил пригрозить Маску санкциями за неявку на слушания об XТехнологии и медиа, 04:23
Politico назвала срок сокращения США контингента в ИракеПолитика, 04:08
Над Брянской областью сбили еще 16 дроновПолитика, 04:03