Президент Украины Владимир Зеленский готов сделать все для разжигания конфликта между НАТО и Россией, заявил бывший участник предвыборной гонки в США Роберт Кеннеди-младший в блоге на YouTube.

По мнению Кеннеди-младшего, Зеленский знает, что не сможет победить в противостоянии с Москвой.

«Поэтому он идет на безрассудные жесты, рассчитанные на втягивание НАТО в войну. Поскольку для него это является единственной возможностью иметь шансы на победу», — сказал он.

Зеленский может рассчитывать на успех только в том случае, если начнется «полномасштабная третья мировая война» между Вашингтоном и Москвой, добавил политик. По его словам, США позволяют президенту Украины воплощать эту стратегию.

20 сентября Зеленский после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Украина намерена уже в этом году организовать второй саммит мира. Форум сможет поставить точку в конфликте с Россией, а не троеточие, отметил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что Киев заинтересован в мире. Необходимо максимально усилить Украину для проведения саммита, добавил он.

Россия открыта для диалога с Украиной, однако, если говорить об участии Москвы в новом мирном саммите, необходимо понимать, о чем там будет идти речь, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Москва исключает переговоры на основе «формулы мира» Зеленского, предусматривающей возврат к границам 1991 года, а также до вытеснения украинских сил из Курской области.