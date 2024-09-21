В Южной Каролине казнили заключенного впервые за 13 лет

В штате Южная Каролина в США первый раз за 13 лет провели смертную казнь заключенного при помощи инъекции, сообщает CNN.

Приговор 46-летнему Фрэдди Оуэнсу вынесли в 1999 году за убийство продавщицы магазина во время ограбления в Гринвилле. Мужчине ввели пентобарбитал, который является седативным средством, обычно используемым при усыплении домашних животных.

Как пишет CNN, Верховный суд Южной Каролины 19 сентября отказался отложить исполнение приговора. Губернатор штата Генри Макмастер не стал его помиловать.

Адвокаты заявили, что права Оуэнса были нарушены — ему не предоставили информацию об инъекционном препарате перед процедурой. Изначально казнь Оуэнса была запланирована на 25 июня 2021 года.

Южная Каролина являлась одним из лидеров среди штатов по количеству казней преступников. При этом регион столкнулся с проблемами с получением препаратов для инъекций. На фоне нехватки препаратов в штате разрешили казни путем расстрела.

Летом 2019 года при президентстве Трампа в США решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. К тому моменту смертная казнь не проводилась в стране с 2003 года, однако власти штатов могли самостоятельно назначать и осуществлять ее. Высшую меру предложили применять, если обвиняемые издевались над людьми перед убийством или насиловали малолетних.

В июле 2021 года генпрокурор США Меррик Гарланд подписал меморандум о введении в стране временного моратория на смертную казнь. Решение было принято в связи с тем, что Минюст должен был проверить, насколько гуманно казнить при помощи смертельных инъекций, а также изучить внесенные администрацией Белого дома при Трампе поправки по поводу этой меры наказания.