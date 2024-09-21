 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Южной Каролине казнили заключенного впервые за 13 лет

В штате Южная Каролина в США первый раз за 13 лет провели смертную казнь заключенного при помощи инъекции, сообщает CNN.

Приговор 46-летнему Фрэдди Оуэнсу вынесли в 1999 году за убийство продавщицы магазина во время ограбления в Гринвилле. Мужчине ввели пентобарбитал, который является седативным средством, обычно используемым при усыплении домашних животных.

Как пишет CNN, Верховный суд Южной Каролины 19 сентября отказался отложить исполнение приговора. Губернатор штата Генри Макмастер не стал его помиловать.

Адвокаты заявили, что права Оуэнса были нарушены — ему не предоставили информацию об инъекционном препарате перед процедурой. Изначально казнь Оуэнса была запланирована на 25 июня 2021 года.

Заключенного в Алабаме впервые в истории США казнили с помощью азота
Общество
Кеннет&nbsp;Юджин&nbsp;Смит

Южная Каролина являлась одним из лидеров среди штатов по количеству казней преступников. При этом регион столкнулся с проблемами с получением препаратов для инъекций. На фоне нехватки препаратов в штате разрешили казни путем расстрела.

Трамп пообещал отменить федеральный мораторий на смертную казнь в США
Политика
Фото:Mike Simons / Getty Images

Летом 2019 года при президентстве Трампа в США решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. К тому моменту смертная казнь не проводилась в стране с 2003 года, однако власти штатов могли самостоятельно назначать и осуществлять ее. Высшую меру предложили применять, если обвиняемые издевались над людьми перед убийством или насиловали малолетних.

В июле 2021 года генпрокурор США Меррик Гарланд подписал меморандум о введении в стране временного моратория на смертную казнь. Решение было принято в связи с тем, что Минюст должен был проверить, насколько гуманно казнить при помощи смертельных инъекций, а также изучить внесенные администрацией Белого дома при Трампе поправки по поводу этой меры наказания.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

На сколько подорожали автомобили с 2021 года

На Украине военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на работе

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Песков поддержал запрет чайлдфри

Хачанов проиграл 124-й ракетке мира

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
смертная казнь США Южная Каролина
Материалы по теме
Трамп пообещал отменить федеральный мораторий на смертную казнь в США
Политика
Заключенного в Алабаме впервые в истории США казнили с помощью азота
Общество
В США впервые почти за 70 лет казнили женщину в федеральной тюрьме
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Верховный суд не стал рассматривать жалобу Земфиры о статусе иноагентаПолитика, 06:54
Politico узнала о переброске США сил на Аляску из-за России и КитаяПолитика, 06:50
Кеннеди-младший обвинил Зеленского в разжигании конфликта НАТО и РоссииПолитика, 06:29
В Южной Каролине казнили заключенного впервые за 13 летОбщество, 06:01
В краснодарском поселке начали эвакуацию из-за пожара после атаки дронаПолитика, 06:00
Politico узнало сценарии конфликта Израиля и «Хезболлы» по версии СШАПолитика, 05:57
Reuters узнал о раздаче пейджеров членам «Хезболлы» за часы до взрывовПолитика, 05:31
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
На юго-западе Тверской области сбили беспилотникиПолитика, 05:31
Вильфанд назавал срок возвращения бабьего лета в Центральную РоссиюОбщество, 05:08
X выполнила главное требование властей Бразилии после блокировки в странеТехнологии и медиа, 05:07
На Камчатке с бывшего замглавы города взыскали более 65 млн руб.Общество, 04:35
Регулятор решил пригрозить Маску санкциями за неявку на слушания об XТехнологии и медиа, 04:23
Politico назвала срок сокращения США контингента в ИракеПолитика, 04:08
Над Брянской областью сбили еще 16 дроновПолитика, 04:03