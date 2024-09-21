Небензя заявил об угрозе терактов с помощью бытовой техники из-за США

Миру угрожают теракты с помощью бытовых приборов из-за действий США и их союзников, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. Трансляцию заседания пресс-служба ООН вела в YouTube.

Так он прокомментировал серии взрывов в Ливане пейджеров, раций и других портативных устройств, принадлежавших членам движения «Хезболла».

«С учетом декларируемого Вашингтоном и его союзниками курса на использование информационно-коммуникационных технологий в наступательных военно-политических целях против других стран, очевидно, что именно их (США — РБК) действия подвели нас к этапу, когда мы можем столкнуться с террористической угрозой, для которой задействуются бытовые приборы», — сказал российский дипломат.

Небензя также отметил, что произошедшее в Ливане выводит эскалацию конфликта на Ближнем Востоке «в новое высокотехнологическое измерение». Противостояние в этом регионе принимает «крайне опасный поворот», добавил постпред.

Бытовые устройства начали взрываться в разных частях Ливана 17 сентября, в результате погибли десятки людей. После этого обстановка на израильско-ливанской границе обострилась. Израиль официально не прокомментировал свою причастность, однако вскоре после этого израильский военно-политический кабинет правительства уполномочил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта на принятие решений о боевых действиях против «Хезболлы», в том числе способных повлечь за собой полномасштабную войну. Галант также заявил о начале новой фазы войны.

20 сентября ЦАХАЛ заявила, что с территории Ливана выпустили около 140 ракет по нескольким районам Израиля. Позднее израильская армия сообщила о нанесении точечного удара по Бейруту.