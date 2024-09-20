Склад с пенопропиленовой тарой загорелся в Воронежской области

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В селе Новая Усмань Воронежской области произошел пожар на складе с пенопропиленовой тарой, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«В 19:19 в МЧС России поступило сообщение о пожаре в производственном помещении на улице Полевая в Новой Усмани. По прибытии первых подразделений обнаружено загорание склада с пенопропиленовой тарой», — говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м. К тушению возгорания привлекли более 50 человек и 18 единиц техники.

Данных о пострадавших нет.

Ночью 20 сентября произошел пожар на складе матрасов в подмосковной деревне Апаринки. Площадь возгорания составляет 4,2 тыс. кв. м. Частично обрушилась кровля здания.