На горящем складе матрасов в Подмосковье частично обрушилась кровля
В результате пожара на складе матрасов в подмосковной деревне Апаринки частично обрушилась кровля здания, пожарные локализовали возгорание, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
«В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар. По уточенной информации, площадь пожара составляет 4 200 квадратных метров. Частично обрушилась кровля», — говорится в сообщении.
Деревня Апаринки расположена примерно в 4 км от центра города Видное, в северо-восточном направлении и примыкает к городу на юго-западе.
По данным Mash, возгорание произошло на «одном из самых крупных в России складов матрасов», где хранится продукция местной фабрики. По адресу, по которому расположен горящий склад, находится магазин товаров для сна «Матрас.ру».
Ранее МЧС сообщало, что площадь пожара составляла 5 тыс. кв. м. В тушении принимают участие по меньшей мере 65 специалистов и 22 единицы техники.
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