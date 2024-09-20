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На горящем складе матрасов в Подмосковье частично обрушилась кровля

МЧС: пожар на складе в подмосковных Апаринках локализован на 4,2 тыс. кв. м

В результате пожара на складе матрасов в подмосковной деревне Апаринки частично обрушилась кровля здания, пожарные локализовали возгорание, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар. По уточенной информации, площадь пожара составляет 4 200 квадратных метров. Частично обрушилась кровля», — говорится в сообщении.

Деревня Апаринки расположена примерно в 4 км от центра города Видное, в северо-восточном направлении и примыкает к городу на юго-западе.

На складе матрасов в Подмосковье начался пожар на площади 5 тыс. кв. м
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По данным Mash, возгорание произошло на «одном из самых крупных в России складов матрасов», где хранится продукция местной фабрики. По адресу, по которому расположен горящий склад, находится магазин товаров для сна «Матрас.ру».

Ранее МЧС сообщало, что площадь пожара составляла 5 тыс. кв. м. В тушении принимают участие по меньшей мере 65 специалистов и 22 единицы техники.

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Подмосковье Пожар локализация обрушение кровли
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