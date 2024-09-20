В Петербурге на улице, где закрыли все бары, откроют музей спецоперации

Фото: Ксения Кобалия / ФедералПресс / ТАСС

В Санкт-Петербурге откроют музей, посвященный российской военной операции на Украине, рассказал РБК глава фонда сохранения исторических традиций «Новая История» Алексей Ковалев.

Заведение будет расположено по адресу: улица Думская, дом 4.

В 2023 году на этой улице полицейские закрыли все бары в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление алкоголя. Как убедился корреспондент РБК, большинство из них остаются закрытыми и на момент подготовки этого материала.

«Случайно наткнувшись на подобное помещение, поняли, что именно здесь нужно соединить все воедино, наполнить образами и нацелить в будущее. Акцент будет сделан не только на СВО, но и на значительный вклад волонтеров и простых людей в общее дело», — сообщил Ковалев.

Он также поделился планами до конца сентября открыть первую экспозицию и начать проводить тематические мероприятия. «Нам помогают несколько волонтерских сообществ Петербурга, руками волонтеров выполнена значительная часть подготовительных работ», — добавил глава фонда.

Весной и летом 2024 года в Москве на Поклонной горе прошла выставка трофейной военной техники, захваченной во время военной операции. Посетители могли увидеть образцы военной техники из США, Франции, Швеции, Австрии и других стран-союзниц Украины.

За первые два месяца выставку посетили более 1,3 млн человек. После Москвы выставка состоялась и в других городах России — Новосибирске, Тюмени, Кемерово. Например, в сентябре она проходит в Ростове-на-Дону.