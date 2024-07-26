 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Ветераны спецоперации смогут бесплатно посещать учреждения культуры

Ветераны спецоперации и их семьи смогут бесплатно посещать музеи и театры
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ветераны военной операции на Украине и их семьи смогут бесплатно посещать учреждения культуры, сообщили РБК в пресс-службе Минкультуры.

Такой проект ведомство запустило совместно с фондом «Защитники Отечества». В фонде отметили, что культурные мероприятия могут помочь в реабилитации и поддержке участников боевых действий, так как они «несут терапевтический эффект».

В частности, ветераны спецоперации смогут бесплатно посещать федеральные организации культуры: с 25 июля — музеи, музеи-заповедники, с 1 августа — кинотеатры, с 25 августа — цирки, входящие в структуру госкорпорации «Росгорцирк». Театры и филармонии станут доступны для бесплатного посещения с начала театрально-концертного сезона (обычно начинается в сентябре).

Афиша мероприятий, доступных для ветеранов военной операции, будет размещена на портале «Культура.рф».

Более 20 тыс. человек попросили дать им статус ветерана военной операции
Общество
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В марте 2022 года Путин присвоил участникам операции на Украине статус ветеранов, он касался только действующих военнослужащих и сотрудников силовых структур. В ноябре того же года статус распространился на добровольцев. В апреле 2023 года Госдума приняла закон о присвоении статуса ветерана тем, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе с мая 2014 года.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

СК сообщил о раскрытии давних преступлений с помощью новых технологий

На Украине задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Путин и Лукашенко встретились на Валааме. Видео

Камала Харрис опубликовала первый предвыборный ролик. Видео

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
Минкультуры Военная операция на Украине военнослужащие музей театр новости
Материалы по теме
Более 20 тыс. человек попросили дать им статус ветерана военной операции
Общество
В Госдуме предложили изобразить на купюрах участников военной операции
Общество
Минобороны предложило выдавать справки об участии в спецоперации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 93,17 (-1,2) Инвестиции, 25 июл, 17:18 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 85,41 (-1,14) Инвестиции, 25 июл, 17:18
На стрелявшего в пассажира таксиста в Москве возбудили делоОбщество, 15:26
Ликсутов сообщил о росте суммарного пробега вагонов метро почти на 10%Экономика, 15:25
Киев заявил о работе с Анкарой над гуманитарным коридоромПолитика, 15:24
Росгвардия согласилась лечить участников военной операции на УкраинеПолитика, 15:21
Трех бизнесменов осудили по делу о хищении почти ₽500 млн у МинобороныОбщество, 15:20
«РИА Новости» узнало причину задержания экс-замминистра обороны БулгаковаПолитика, 15:17
Украинский журналист Шарафмал осужден в Москве заочно на 7 лет колонииПолитика, 15:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки Оропуш в РоссииОбщество, 15:15
«МегаФон» изучил рынок восстановленных смартфоновПресс-релиз, 15:14
Дочь Маска ответила на обвинения отца в обмане ради смены полаОбщество, 15:13
Губернатор Забайкалья — о перспективах края в сотрудничестве с КитаемОтрасли, 15:06
АвтоВАЗ остановит производство на три недели каникулБизнес, 15:06
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 15:04
Что ожидает рынок жилья и ипотеки после резкого повышения ключевой ставкиНедвижимость, 14:57