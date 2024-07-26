Ветераны спецоперации смогут бесплатно посещать учреждения культуры

Ветераны спецоперации и их семьи смогут бесплатно посещать музеи и театры

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ветераны военной операции на Украине и их семьи смогут бесплатно посещать учреждения культуры, сообщили РБК в пресс-службе Минкультуры.

Такой проект ведомство запустило совместно с фондом «Защитники Отечества». В фонде отметили, что культурные мероприятия могут помочь в реабилитации и поддержке участников боевых действий, так как они «несут терапевтический эффект».

В частности, ветераны спецоперации смогут бесплатно посещать федеральные организации культуры: с 25 июля — музеи, музеи-заповедники, с 1 августа — кинотеатры, с 25 августа — цирки, входящие в структуру госкорпорации «Росгорцирк». Театры и филармонии станут доступны для бесплатного посещения с начала театрально-концертного сезона (обычно начинается в сентябре).

Афиша мероприятий, доступных для ветеранов военной операции, будет размещена на портале «Культура.рф».

В марте 2022 года Путин присвоил участникам операции на Украине статус ветеранов, он касался только действующих военнослужащих и сотрудников силовых структур. В ноябре того же года статус распространился на добровольцев. В апреле 2023 года Госдума приняла закон о присвоении статуса ветерана тем, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе с мая 2014 года.