 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Москве на Поклонной горе закрылась выставка трофейной военной техники

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На Поклонной горе в Москве закончилась выставка трофейной военной техники, захваченной во время специальной военной операции. Об окончании работы выставки в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны.

Экспонаты выставки, которая включает образцы вооружения и военную технику перевезут в подмосковный парк «Патриот». С 12 по 18 августа 2024 года в парке пройдет форум «Армия 2024», где все желающие смогут увидеть образцы военной техники из США, Франции, Швеции, Австрии и других стран-союзниц Украины. После завершения форума экспонаты перевезут в Санкт-Петербург.

В сообщении Министерства говориться, что за три месяца (с 1 мая по 30 июня) выставку посетили более 1,3 миллионов человек. Все это время на площадке экскурсии для гостей проводили сотрудники музеев, курсанты высших военных заведений и участники специальной военной операции.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе. Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Андрей Любимов / РБК

Церемония открытия, приуроченная ко Дню Труда, прошла 1 мая. На выставке гости смогли увидеть американский танк Abrams и немецкий Leopard2, БМП и инженерную машину М1150. Всего экспозиция включает более 30 единиц техники. Большая часть техники была захвачена в Запорожской области и Авдеевке.

В репортаже Первого канала с выставки зрителям показали объявление с информацией, что сотрудники посольств стран НАТО могли посетить выставку без очереди.

На Поклонной горе откроют выставку иностранной трофейной техники
Общество

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Выставка Москва Поклонная гора НАТО техника
Материалы по теме
Медведев поздравил с Днем Победы кадрами с трофейной техникой
Политика
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе. Фотогалерея
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Замгенпрокурора Украины покинул должность после коррупционного скандала Политика, 15:29
Посол заявил о задержаниях израильтян с двойным гражданством на Украине Политика, 15:28
Арина Соболенко снялась с Уимблдона из-за травмы плеча Спорт, 15:28
В Москве на Поклонной горе закрылась выставка трофейной военной техники Политика, 15:26
Жителям Белгородской области восстановили подачу электричества Общество, 15:25
Российский завод BASF перешел под контроль «Лакра Синтез» Бизнес, 15:21
Названы девелоперы с максимальным объемом строительства жилья в Москве Недвижимость, 15:17
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Байден после провальных дебатов собрал $33 млн поддержки Политика, 14:58
Греция первой в ЕС ввела шестидневную рабочую неделю Политика, 14:57
В «Яндексе» примут меры из-за зачисления 100% кешбэка Технологии и медиа, 14:51
Павлюченкова победила американку на старте Уимблдона Спорт, 14:50
Печальная серия Роналду и ожидаемый рекорд Мбаппе. Чего ждать на Евро Спорт, 14:49
В Одессе молодая девушка во время застолья застрелила бойца ВСУ Политика, 14:44
Продажи туров в Крым сократились на четверть после удара по Севастополю Политика, 14:41