В Москве на Поклонной горе закрылась выставка трофейной военной техники

Фото: Андрей Любимов / РБК

На Поклонной горе в Москве закончилась выставка трофейной военной техники, захваченной во время специальной военной операции. Об окончании работы выставки в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны.

Экспонаты выставки, которая включает образцы вооружения и военную технику перевезут в подмосковный парк «Патриот». С 12 по 18 августа 2024 года в парке пройдет форум «Армия 2024», где все желающие смогут увидеть образцы военной техники из США, Франции, Швеции, Австрии и других стран-союзниц Украины. После завершения форума экспонаты перевезут в Санкт-Петербург.

В сообщении Министерства говориться, что за три месяца (с 1 мая по 30 июня) выставку посетили более 1,3 миллионов человек. Все это время на площадке экскурсии для гостей проводили сотрудники музеев, курсанты высших военных заведений и участники специальной военной операции.

Церемония открытия, приуроченная ко Дню Труда, прошла 1 мая. На выставке гости смогли увидеть американский танк Abrams и немецкий Leopard2, БМП и инженерную машину М1150. Всего экспозиция включает более 30 единиц техники. Большая часть техники была захвачена в Запорожской области и Авдеевке.

В репортаже Первого канала с выставки зрителям показали объявление с информацией, что сотрудники посольств стран НАТО могли посетить выставку без очереди.