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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил о необходимости полностью закрыть потребности армии в дронах

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

России необходимо в полном объеме закрыть потребности вооруженных сил в беспилотной технике, заявил президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК) по вопросу развития БПЛА специального назначения.

«Для этого [нужно] последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики», — сказал Путин.

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Политика
Владимир Путин

Он добавил, что нужно «активно» внедрять в беспилотные разработки «элементы искусственного интеллекта» и проводить их модернизацию, учитывая опыт участия в боевых действиях.

Кроме того, президент заявил о планах «практически в десять раз» увеличить выпуск беспилотников различных типов. Накануне он анонсировал поступление в российскую армию стратегических беспилотников.

После начала специальной военной операции на Украине Путин не раз говорил о необходимости совершенствовать отечественное производство дронов. Он назвал это одной из актуальных задач и потребовал обеспечить БПЛА все боевые подразделения. По словам президента, опыт военных действий показал «практически повсеместное» применение беспилотников.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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