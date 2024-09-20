Кадры последствий удара Израиля по Бейруту

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Израиль днем 20 сентября нанес точечный удар по Бейруту в Ливане. Удар нанесли двумя ракетами. В результате под удар попало здание в южном пригороде ливанской столицы Дахия. На кадрах виден столб дыма, поднимающийся над городом.