Кадры последствий удара Израиля по Бейруту
Появились кадры последствий удара Израиля по Бейруту
Израиль днем 20 сентября нанес точечный удар по Бейруту в Ливане. Удар нанесли двумя ракетами. В результате под удар попало здание в южном пригороде ливанской столицы Дахия. На кадрах виден столб дыма, поднимающийся над городом.
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