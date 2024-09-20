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Военная операция на Украине ,  
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Газовая станция в Курской области получила повреждения при обстреле

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Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинские военные обстреляли село Большое Солдатское в Курской области, в результате чего была повреждена газораспределительная станция. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«В результате обстрела со стороны Украины была повреждена газораспределительная станция в селе Большое Солдатское», — написал Смирнов в телеграм-канале.

Газ пропал в Большесолдатском и Беловском районах, которые подключены к поврежденной станции. Часть потребителей подключили к резервной станции, добавил глава региона.

«Дальнейшее проведение ремонтно-восстановительных работ будет возможно при стабилизации обстановки», — отметил губернатор.

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Фото:Минобороны России

18 сентября при атаке украинского дрона в приграничье Курской области пострадали два сотрудника «Россети Центр». Беспилотник подавили средствами РЭБ, он упал и попал в автогидроподъемник. Энергетики проводили ремонтные работы, в результате взрыва они получили осколочные ранения разной степени тяжести.

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Курская область газораспределительные станции ВСУ Алексей Смирнов
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