Газовая станция в Курской области получила повреждения при обстреле
Украинские военные обстреляли село Большое Солдатское в Курской области, в результате чего была повреждена газораспределительная станция. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
«В результате обстрела со стороны Украины была повреждена газораспределительная станция в селе Большое Солдатское», — написал Смирнов в телеграм-канале.
Газ пропал в Большесолдатском и Беловском районах, которые подключены к поврежденной станции. Часть потребителей подключили к резервной станции, добавил глава региона.
«Дальнейшее проведение ремонтно-восстановительных работ будет возможно при стабилизации обстановки», — отметил губернатор.
18 сентября при атаке украинского дрона в приграничье Курской области пострадали два сотрудника «Россети Центр». Беспилотник подавили средствами РЭБ, он упал и попал в автогидроподъемник. Энергетики проводили ремонтные работы, в результате взрыва они получили осколочные ранения разной степени тяжести.
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