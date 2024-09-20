Над Курской областью ночью сбили ракету

Фото: Минобороны России

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над Курской областью, сообщил глава региона Алексей Смирнов. Он не привел данных о пострадавших и разрушениях.

В ночь на 20 сентября ракетную опасность в регионе объявляли дважды. Сигналы действовали с 2:35 до 2:38 и с 4:17 до 7:41 мск.

Под атаку ВСУ также попала Белгородская область. Как сообщили в Минобороны, за ночь над регионом сбили восемь беспилотников.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. На фоне вторжения в нескольких ее районах, а также в соседней Белгородской области объявили эвакуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Российский президент Владимир Путин называл произошедшее «масштабной провокацией» и обещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».