Два энергетика пострадали при атаке дрона в Курской области
Два сотрудника «Россети Центр» пострадали при атаке украинского дрона в приграничье Курской области, сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.
В момент атаки энергетики проводили ремонтные работы. Беспилотник подавили средствами РЭБ — он упал и попал в автогидроподъемник.
«Вследствие взрыва специалисты получили осколочные ранения разной степени тяжести», — добавили в компании.
Энергетиков поблагодарили за мужество и труд и вручили награды главы региона — медали «За заслуги перед Курской областью» III степени.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. На фоне столкновений атаки на регион усилились. Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Владимир Путин счел произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».
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