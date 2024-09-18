Два энергетика пострадали при атаке дрона в Курской области

Энергетикам Владимиру Шапкову и Владимиру Лобанову вручают медали «За заслуги перед Курской областью» III степени (Фото: mrsk-1.ru)

Два сотрудника «Россети Центр» пострадали при атаке украинского дрона в приграничье Курской области, сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

В момент атаки энергетики проводили ремонтные работы. Беспилотник подавили средствами РЭБ — он упал и попал в автогидроподъемник.

«Вследствие взрыва специалисты получили осколочные ранения разной степени тяжести», — добавили в компании.

Энергетиков поблагодарили за мужество и труд и вручили награды главы региона — медали «За заслуги перед Курской областью» III степени.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. На фоне столкновений атаки на регион усилились. Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Владимир Путин счел произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».