Москвичей предупредили о заморозках до минус четырех градусов
В Москве после необычно теплых трех недель сентября возможны заморозки до минус четырех градусов Цельсия, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России в телеграм-канале.
«В период с 22 по 24 сентября в ночные и утренние часы местами в Москве ожидаются заморозки -2°C…0°C, местами до -4°C», — говорится в сообщении.
Спасатели также призвали водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.
Во вторник, 17 сентября, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала об угрозе заморозков в конце недели после необычно жарких дней в сентябре. Согласно ее прогнозу, в воскресенье, 22 сентября, существенно похолодает: днем около 15 градусов, ночью — 5–10 градусов.
Позднякова также уточнила, что в субботу, 21 сентября, температура воздуха в московском регионе будет все еще чуть выше климатической нормы: около 7–12 градусов ночью и около 20 градусов днем.
Первые три недели сентября в центральных регионах России стояла необычно жаркая погода, столбик термометра неоднократно превышал отметку 25 градусов и подбирался к 30. Однако 15 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве осень начнется уже в следующие выходные (21–22 сентября).
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