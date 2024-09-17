Жителей Подмосковья предупредили об угрозе заморозков в конце недели
Температура воздуха в московском регионе к концу недели после необычно жарких дней в сентябре понизится до климатической нормы, в некоторых районах не исключены ночные заморозки.
Об этом РБК рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«В предстоящие выходные характер погоды будет меняться, 22-е число — это день осеннего равноденствия. По всем, как говорится, правилам, после осеннего равноденствия про лето стоит забыть», — сказала она.
Позднякова уточнила, что в субботу, 21 сентября, температура воздуха в московском регионе будет все еще чуть выше климатической нормы: около 7–12 градусов Цельсия ночью и около 20 градусов днем.
Однако в воскресенье, 22 сентября, существенно похолодает: днем около 15 градусов, ночью — 5–10 градусов.
«Что касается заморозков, не исключено, поскольку температура воздуха на высоте полутора километров будет отрицательной — до минус 2 градусов, поэтому не исключена вероятность заморозков в ночные часы, в ночь на воскресенье. Москвы они, конечно, не коснутся, но то, что касается Подмосковья, на востоке Подмосковья это возможно», — пояснила Позднякова.
Первые три недели сентября в центральных регионах России стояла необычно жаркая погода, столбик термометра неоднократно превышал отметку 25 градусов и подбирался к 30.
Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве осень начнется уже в следующие выходные.
«Сегодняшние выходные — это заключительные выходные этого теплого затянувшегося метеорологического лета, потому что уже в следующие субботу-воскресенье осень начнет наступление по всем фронтам», — сказал синоптик.
В пятницу начнется проникновение более прохладного воздуха — днем плюс 20 градусов, в субботу и воскресенье уже ожидается не выше плюс 16–21 градуса. А на следующей неделе «погружаемся в настоящую осень», добавил Тишковец.
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