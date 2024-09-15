 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Общество ,  
0 

Синоптик рассказал, когда в Москву придет осень

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве осень начнется уже в следующие выходные, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодняшние выходные — это заключительные выходные этого теплого затянувшегося метеорологического лета, потому что уже в следующие субботу-воскресенье осень начнет наступление по всем фронтам», — сказал синоптик.

В пятницу начнется проникновение более прохладного воздуха — днем плюс 20 градусов, в субботу и воскресенье уже ожидается не выше плюс 16–21 градуса. А на следующей неделе «погружаемся в настоящую осень», добавил Тишковец.

Москвичам пообещали продолжение лета и рекордно сухую для сентября погоду
Общество
Фото:Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Ранее, 9 сентября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал РБК, что текущий сентябрь будет в Москве теплым и очень сухим, это связано с действием антициклона.

До 20-го числа месяца дожди не прогнозируются. Синоптик также добавил, что в дневные часы температура будет держаться на уровне плюс 21–26, ночью — плюс 11–16 градусов.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Погода Москва осень Евгений Тишковец

Материалы по теме
Вильфанд пообещал москвичам чудесную летнюю погоду
Общество
Москвичам пообещали продолжение лета и рекордно сухую для сентября погоду
Общество
Москвичам пообещали теплую погоду на выходные
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Сын Трампа сообщил о задержании стрелявшего у гольф-клуба его отцаПолитика, 22:24
«РИА Новости» узнало, что фигурант дела Иванова должен выплатить ₽20 млнПолитика, 22:11
Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» в матче с девятью шайбамиСпорт, 22:06
В РАН сообщили об аварийной ситуации на исследовательском суднеОбщество, 21:54
Штаб Трампа сообщил о стрельбе рядом с ним⁠Политика, 21:50
Роман Ротенберг заявил, что гол игрока СКА увидели «даже в Индии и ЮАР»Спорт, 21:40
Синоптик рассказал, когда в Москву придет осеньОбщество, 21:35
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Зеленский опроверг получение разрешения на удары вглубь РоссииПолитика, 21:12
Голубев рассказал о последствиях массовых пожаров в Ростовской областиОбщество, 21:02
«Спартак» из-за автогола сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»Спорт, 21:01
Шольц прибыл с официальным визитом в УзбекистанПолитика, 20:38
Politico узнала, что США опасаются поражения Украины этой зимойПолитика, 20:36
ЦСКА объявил об уходе чилийского полузащитника ДавилыСпорт, 20:22
Белград назвал условия отказа от вступления в ЕСПолитика, 20:17