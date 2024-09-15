Синоптик рассказал, когда в Москву придет осень

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В Москве осень начнется уже в следующие выходные, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодняшние выходные — это заключительные выходные этого теплого затянувшегося метеорологического лета, потому что уже в следующие субботу-воскресенье осень начнет наступление по всем фронтам», — сказал синоптик.

В пятницу начнется проникновение более прохладного воздуха — днем плюс 20 градусов, в субботу и воскресенье уже ожидается не выше плюс 16–21 градуса. А на следующей неделе «погружаемся в настоящую осень», добавил Тишковец.

Ранее, 9 сентября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал РБК, что текущий сентябрь будет в Москве теплым и очень сухим, это связано с действием антициклона.

До 20-го числа месяца дожди не прогнозируются. Синоптик также добавил, что в дневные часы температура будет держаться на уровне плюс 21–26, ночью — плюс 11–16 градусов.