Отец Милохина решил перевезти семью из Анапы после попытки поджога дома
Приемная семья тиктокера Дани Милохина переедет из дома в Анапе после того, как неизвестные бросили им во двор коктейль Молотова. Об этом сообщил РБК приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев.
«Я сейчас делаю все, чтобы обеспечить безопасность своих детей и своей семьи, как глава семьи. Однозначно. Но что, как, какие действия, я не буду разглашать вам. <…> В идеале, конечно, я хочу продать дом, чтобы переехать», — рассказал Тюленев.
Он отметил, что пока у семьи нет денег, чтобы купить новое жилье. «Временные меры я принимаю сейчас по мере своих сил и возможностей», — добавил приемный отец блогера.
16 сентября неизвестные кинули коктейль Молотова во двор дома, где живет Тюленев вместе с семьей. Он рассказал, что на участке загорелись стройматериалы и «чуть не загорелся дом». Пожар быстро потушили, подозреваемых в нападении еще не нашли.
Кроме бутылки с зажигательной смесью во двор дома кинули записку: «Даню Милохона на СВО [специальную военную операцию], а семейку — в ад». Тюленев сказал, что ранее им уже поступали угрозы, а также требования к родным «повлиять» на тиктокера, чтобы тот вернулся в Россию. Но блогер не собирается возвращаться в страну.
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