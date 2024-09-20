Отец Милохина решил перевезти семью из Анапы после попытки поджога дома

Дмитрий Тюленев (Фото: dmitry_t79 / VK)

Приемная семья тиктокера Дани Милохина переедет из дома в Анапе после того, как неизвестные бросили им во двор коктейль Молотова. Об этом сообщил РБК приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев.

«Я сейчас делаю все, чтобы обеспечить безопасность своих детей и своей семьи, как глава семьи. Однозначно. Но что, как, какие действия, я не буду разглашать вам. <…> В идеале, конечно, я хочу продать дом, чтобы переехать», — рассказал Тюленев.

Он отметил, что пока у семьи нет денег, чтобы купить новое жилье. «Временные меры я принимаю сейчас по мере своих сил и возможностей», — добавил приемный отец блогера.

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16 сентября неизвестные кинули коктейль Молотова во двор дома, где живет Тюленев вместе с семьей. Он рассказал, что на участке загорелись стройматериалы и «чуть не загорелся дом». Пожар быстро потушили, подозреваемых в нападении еще не нашли.

Кроме бутылки с зажигательной смесью во двор дома кинули записку: «Даню Милохона на СВО [специальную военную операцию], а семейку — в ад». Тюленев сказал, что ранее им уже поступали угрозы, а также требования к родным «повлиять» на тиктокера, чтобы тот вернулся в Россию. Но блогер не собирается возвращаться в страну.