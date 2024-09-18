Отец Милохина сообщил о нежелании блогера возвращаться в Россию

Даня Милохин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Тиктокер Даня Милохин не намерен возвращаться в Россию после попытки поджога дома его семьи в Анапе, сообщил РБК приемный отец блогера Дмитрий Тюленев.

«Нет, пока [возвращаться] не планирует. <...> По разным причинам, не могу сказать. <...> Это ни к чему, наверное, сейчас», — сказал он.

Тюленев добавил, что общается с сыном. Милохин переживает из-за произошедшего, отметил отец тиктокера.

Расследование поджога продолжается, бросивших на территорию участка коктейль Молотова пока не задержали, отметил Тюленев.

16 сентября неизвестные кинули коктейль Молотова во двор дома, где живет Тюленев. Он рассказал, что на участке загорелись стройматериалы и «чуть не загорелся дом». Пожар быстро потушили, на место приехали пожарные и оперативники. Отец Милохина отметил, ранее им уже поступали угрозы, а также требования к родным «повлиять» на тиктокера, чтобы тот вернулся в Россию.

Осенью 2022 года Милохин уехал из России в ОАЭ. Позднее Милохин спел гимны России и Украины во время стрима у блогера Артура Бабича. «РИА Новости» сообщало, что тиктокера объявили в России в розыск, Милохин признавался, что ему «страшно» из-за этого.