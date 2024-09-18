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Военная операция на Украине ,  
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Отец Милохина сообщил о нежелании блогера возвращаться в Россию

Сюжет
Военная операция на Украине
Даня Милохин
Даня Милохин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Тиктокер Даня Милохин не намерен возвращаться в Россию после попытки поджога дома его семьи в Анапе, сообщил РБК приемный отец блогера Дмитрий Тюленев.

«Нет, пока [возвращаться] не планирует. <...> По разным причинам, не могу сказать. <...> Это ни к чему, наверное, сейчас», — сказал он.

Тюленев добавил, что общается с сыном. Милохин переживает из-за произошедшего, отметил отец тиктокера.

Расследование поджога продолжается, бросивших на территорию участка коктейль Молотова пока не задержали, отметил Тюленев.

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16 сентября неизвестные кинули коктейль Молотова во двор дома, где живет Тюленев. Он рассказал, что на участке загорелись стройматериалы и «чуть не загорелся дом». Пожар быстро потушили, на место приехали пожарные и оперативники. Отец Милохина отметил, ранее им уже поступали угрозы, а также требования к родным «повлиять» на тиктокера, чтобы тот вернулся в Россию.

Осенью 2022 года Милохин уехал из России в ОАЭ. Позднее Милохин спел гимны России и Украины во время стрима у блогера Артура Бабича. «РИА Новости» сообщало, что тиктокера объявили в России в розыск, Милохин признавался, что ему «страшно» из-за этого.

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Даня Милохин фото

Даня Милохин

блогер, певец
6 декабря 2001 года
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