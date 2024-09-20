Суд арестовал еще восемь человек после массовой драки в Тутаеве

Суд арестовал восемь человек после массовой драки со стрельбой в городе Тутаеве. Об этом сообщила пресс-служба Тутаевского городского суда во «ВКонтакте».

Все восемь человек были задержаны за неповиновение сотрудникам полиции (ч. 1 ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях). Суд назначил им семь суток административного ареста.

Накануне суд уже отправил на те же семь суток в изолятор временного содержания 13 человек, задержанных после этой же драки.

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Вечером 18 сентября в районе центрального парка в городе Тутаеве произошла массовая драка, были слышны звуки стрельбы. Некоторые участники драки приехали в Тутаев из Рыбинска «на разборки». Сотрудники ОМОНа и СОБРа задержали участников потасовки. 19 сентября был задержан 21 человек, у них изъяли семь единиц травматического оружия.